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Gaziantep FK'de kupa mesaisi

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü günü karşılaşacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

03.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:32
Gaziantep FK'de kupa mesaisi

Kulübü, Ziraat 5. Tur ilk maçında 5 Perşembe günü günü karşılaşacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanın ardından önce hava yolu ile İstanbul'a, ardından da kara yoluyla karşılaşmanın oynanacağı Kırklareli'ne geçerek kampa girecek.

Kaynak: AA
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