Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından futbol takımına ve personele dün uygulanan testlerin sonuçları belli oldu.

Sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Kaynak: AA