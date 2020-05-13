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Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Gaziantep FK'de Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı
13.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:42

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün açıklamasına göre, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından futbol takımına ve personele dün uygulanan testlerin sonuçları belli oldu.

Sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Kaynak: AA

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