Gaziantep FK'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
27.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:36
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarına dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı bildirildi.
Kaynak: AA