Gaziantep FK'de koronavirüs testleri "temiz" çıktı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip önceki gün teste tabi tutuldu.
20.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:28
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında Galatasaray'a konuk olacak kırmızı-siyahlı ekip önceki gün teste tabi tutuldu.
Testlerin sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Hürriyet