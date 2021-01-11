Gaziantep FK'de Konyaspor maçı hazırlıkları
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 13 Ocak Çarşamba günü oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 13 Ocak Çarşamba günü oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Antrenmana tedavileri devam eden Nouha Dicko, Andre Sousa ve Kana Bıyık katılmadı.
Antrenmanı kulüp yöneticileri Cevdet Akınal, Mahsum Altunkaya, Müslüm Özmen, Erhan Özmen, Gürkan Tural ve Yusuf Demsoy da izledi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanın ardından maçın oynanacağı Konya'ya giderek kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar