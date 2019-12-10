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Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

10.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:58
Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

FK, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı salonda özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarıyla günü sonlandırdı.

Kaynak: AA
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