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Gaziantep FK'de kamp programı değişti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kamp programında değişikliğe giderek Afyonkarahisar'da antrenman yapma kararı aldı.

Gaziantep FK'de kamp programı değişti
17.08.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:40

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kamp programında değişikliğe giderek Afyonkarahisar'da antrenman yapma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi hazırlık kampının Bolu'da gerçekleştirilmesinin planlandığı hatırlatıldı.

Ancak antrenman sahalarındaki olumsuz şartlardan dolayı kampın Afyonkarahisar'a alındığı bildirilen açıklamada, "Takımımız bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar'a hareket ederek, 18 Ağustos Salı günü ilk antrenmanını gerçekleştirecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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