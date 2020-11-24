Gaziantep FK'de hedef Türkiye Kupası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Gaziantep FK'de hedef Türkiye Kupası

24.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:54
Gaziantep FK'de hedef Türkiye Kupası

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası'nın önemine işaret ederek, bu kulvarda da başarılı olmak istediklerini bildirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası'nın önemine işaret ederek, bu kulvarda da başarılı olmak istediklerini bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etmenin haklı sevincini yaşadıklarını belirtti.

Süper Lig'deki hiçbir karşılaşmanın kolay olmadığını ve yüksek bütçeyle kurulan takımların bile deplasmanlarda puan almakta zorlandığını aktaran Büyükekşi, "Böyle bir ligde bizim yenilmezlik serimizi 8 maça çıkarmamız büyük bir başarıdır. Oynanan futbol ve alınan galibiyetten dolayı hem hocamızı hem de takımımızı tebrik ediyorum. Gösterdikleri performans ve ligde bulunduğumuz konumdan dolayı hepsiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig ekibi Serik Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 günde iki zorlu müsabaka oynayacağız. Türkiye Kupası'nın öneminin farkındayız ve orada da başarılı olmayı çok istiyoruz. Avrupa'ya giden kapıları açmak için en kısa yol olarak Türkiye Kupası bulunuyor. Elbette şehrimize kupa hediye etmeyi, onları sevindirmeyi çok isteriz. Ancak bunu söylemek için henüz yolun başındayız. Bu bilinçle takımımız ligdeki ciddiyetini kupa maçlarında da sahaya yansıtarak gidebildiğimiz en iyi noktaya kadar gitmek istiyoruz. Teknik direktörümüz Sumudica ve futbolcularımız da bu konuda çok heyecanlı ve istekli. İnşallah bu hedefe de ulaşmayı başaran bir takım oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

İlgili Haberler

Yeni Malatyaspor'da rota Türkiye Kupası
Yeni Malatyaspor'da rota Türkiye Kupası
Manisa FK'da kupa mesaisi
Manisa FK'da kupa mesaisi
Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfi Elvan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Berkun Oya Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Gökhan Gönül Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK'de hedef Türkiye Kupası - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:14:40. #1.14#
title