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Gaziantep, Futbol, Spor

Gaziantep FK'de hedef milli takıma oyuncu göndermek

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, şu anda gösterdikleri performansla milli takımı hak eden oyuncularının olduğunu belirtti.

09.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:24
Gaziantep FK'de hedef milli takıma oyuncu göndermek

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, şu anda gösterdikleri performansla milli takımı hak eden oyuncularının olduğunu belirtti.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, hemen her karşılaşmada olduğu gibi Trabzonspor maçında da terinin son damlasına kadar savaşan bir takım olarak takdir topladıklarını ifade etti.

Sahada sergilenen karakterin puanlardan daha değerli olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Takımımız üst üste ligin zirvesinde yer alan ekiplere karşı mücadele etti. Geçen hafta Başakşehir karşılaşmasının özellikle ilk yarısında skor üstünlüğünü ele geçirebilirdik ancak tamamen şanssızlıklar yüzünden sahadan mağlubiyetle ayrılmıştık. Bu hafta Trabzonspor'u konuk ettik ve gerçekten bize yakışan bir mücadele örneği daha sergiledik. Karşılaşma boyunca hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden, sadece futbol oynamak isteyen bir takım görüntüsü çizdik. Ben hem teknik heyetimizi hem de futbolcularımı bir kez daha kutlamak istiyorum. Karşılaşmada galibiyeti kaçıran taraftık ancak sahada oyuncularımızın göstermiş olduğu karakter ve mücadele benim için üç puandan bile daha değerlidir."

Bir takımı, özellikle saha içindeki tecrübesi ve kalitesinin daha belirgin hale getirdiğini ifade eden Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, "Şu an kadromuzda bulunan 24 oyuncudan 11'i daha önce ülkeleri adına milli formaları terletmiş isimler. En büyük arzumuz bu sayıyı daha da arttırabilmek ve futbolcularımızın uluslararası seviyede de mücadele ettiğini görebilmek. Şu an mevcut kadromuzda gösterdiği performansla milli takımlara gitmeyi hak eden birçok oyuncumuz bulunuyor. Onların da özellikle ay-yıldızlı formamız altında hem şehrimizi hem de takımımızı temsil etmesini büyük bir heyecanla istiyoruz. Önümüzde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bulunuyor ve o turnuvayı izlerken kendi oyuncularımızı ve ülkemizi gururla izleyeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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