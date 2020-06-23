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Gaziantep FK'de hedef kalan 6 maçta 8 puan

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray karşısında takımın gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirterek, ligin kalan 6 haftasında 8 puan daha almayı hedeflediklerini bildirdi.

Gaziantep FK'de hedef kalan 6 maçta 8 puan
23.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:04

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray karşısında takımın gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirterek, ligin kalan 6 haftasında 8 puan daha almayı hedeflediklerini bildirdi.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Galatasaray maçında, takımın bir an olsun mücadeleyi bırakmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Galatasaray'ın Türk futbolunun en önemli takımlarından ve değerlerinden biri olduğunu belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Ligde mücadele eden her takıma olduğu gibi Galatasaray'a da büyük saygı duyuyoruz. Karşılaşma belki de futbolseverlerin uzun yıllar boyunca unutamayacağı türden geçti. Takımımız yenik duruma düşse dahi hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı ve sahaya karakterlerini koydu. Bu mücadele, aldığımız bir puandan bile daha değerliydi. Onları karşılaşma sonrasında da soyunma odasında arayarak tebrik ettim ve gurur duyduğumu dile getirdim. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, personelimiz büyük bir mücadele örneği sergilemiştir. Tüm Gaziantepli taraftarlarımız da takımımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duymuştur. Beni sadece tek üzen, karşılaşma sonrasında futbolcularımızın göstermiş olduğu mücadeleden çok hakemlerin konuşulması oldu. Bu karşılaşmadan kesinlikle puan veya puanlarla ayrılmayı hak etmiştik ve son dakikalarda da olsa bunu başardığımız için mutluyuz."

"6 final maçımız kaldı"

Ligde kalan 6 karşılaşmanın da kendileri açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon başından bu yana hiçbir zaman rakibimizin durumuna göre hareket etmedik. İster şampiyonluk mücadelesi versinler, ister ligde kalma, biz her zaman takımımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Altı final maçımız kaldı, hedefimiz bu süreçten de alnımız dik bir şekilde çıkabilmek. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız ve sadece kendi işimize odaklanacağız. Elbette ki futbol değişkenlik gösterebiliyor ve futbolu futbol yapan değerlerden birisi de budur. Tekrar ifade etmek isterim ki, ligdeki tüm takımlara saygı duyuyoruz ancak her karşılaşmaya da kazanmak için çıkmaya devam edeceğiz."

Göreve geldiklerinde puan tablosunda ilk 10 sırayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini anımsatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sezon başından bu yana da bu hedefimizden sapmadık. Pandemi sonrasında hedeflediğimiz sırada bitirebilmek için yaklaşık 10 puan daha gerek olduğunu düşünüyordum. Şu ana kadar iki puan almayı başardık ve o hedefimize ulaşmak için 8 puan daha toplamamız gerektiğine inanıyorum. Elbette bu 10 puanı toplayınca da işimiz bitti demeyeceğiz ve o süreçten sonra da tüm maçlara kazanmak için sahaya çıkacağız. Amacımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzun ardından, tüm taraftarlarımızın gurur duyacağı bir tablo bırakabilmek."

Kaynak: AA

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