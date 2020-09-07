Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları
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Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi Galatasaray'a konuk olacak Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK'de Galatasaray maçı hazırlıkları
07.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:24

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi Galatasaray'a konuk olacak Gaziantep FK, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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