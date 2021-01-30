Gaziantep FK'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 23. haftasında konuk olacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Dünkü Galatasaray karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Yarı sahada yapılan çift kale maçla son bulan antrenmana yeni transfer Ertuğrul Ersoy da katıldı.

Antrenmanı asbaşkan Müslüm Özmen de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar