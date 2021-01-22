Gaziantep FK'de Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenmana tedavileri devam eden Kevin Mirallas ve Kana Bıyık katılmadı.

İdmanı, kulüp yöneticileri Cevdet Akınal, Müslüm Özmen, Cihan Koçer ve Yusuf Demsoy da izledi.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar