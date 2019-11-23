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Gaziantep FK'de Antalyaspor mesaisi

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.

23.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:36
Gaziantep FK'de Antalyaspor mesaisi

Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde Antalyaspor karşılaşmanın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.


Antrenmanı kulüp yöneticileri Gürkan Tural, Müslüm Özmen ve Yusuf Demsoy da izledi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın hareket edeceği Antalya'da son antrenmanını gerçekleştirip kampa girecek.

Kaynak: AA
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