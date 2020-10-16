Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
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Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

16.10.2020 19:11 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:14
Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Antrenmana milli takımlardan dönen Maxim, Tosca ve Vetrih de katılırken, bu oyuncular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

İdmanı kulübün yönetim kurulu üyeleri Cevdet Akınal ve Gürkan Tural da takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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