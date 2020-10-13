Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

13.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:20
Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı.

Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu.

Kaleciler ise takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.

Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih'in katılmadığı idmanı futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Seda Sayan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Gökhan Töre Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK'de Antalyaspor maçı hazırlıkları - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 14:21:32. #1.15#
title