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Gaziantep, Spor

Gaziantep FK'de 4 oyuncu yurt dışındaki ailelerinin yanına gitti

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından takımın 5 Mayıs Salı günü toplanarak tesislerde çalışmalara başlamasının planlandığı ifade edildi.

07.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:04
Gaziantep FK'de 4 oyuncu yurt dışındaki ailelerinin yanına gitti

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından takımın 5 Mayıs Salı günü toplanarak tesislerde çalışmalara başlamasının planlandığı ifade edildi.

Bu süreçte her zaman insan sağlığını ön planda tutarak hareket eden yönetim kurulunun, verdiği son kararla futbolculara seyahat yasağını kaldırdığı ve süreci evlerinde atlatmaları konusunda önerilerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Günlük olarak futbolcularımızla görüşmelerin devam ettiği bu günlerde, futbolcularımızın ülkelerine veya şehirlerine gidişlerine de dolaylı olarak izinler verilmiştir. Şu an takımımızda yer alan 16 futbolcumuz Gaziantep'te bulunurken, 4 futbolcu ülkesine gitmiş olup, 7 oyuncu da kendi şehirlerine dönmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Toplanma planından 14 gün önce herkesin kentte olması gerektiğinin tüm takıma bildirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu an Gaziantep dışında bulunan teknik heyetimiz ve futbolcularımızın herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 20 Nisan tarihinde şehrimize dönüşü kararlaştırılmış olup, 14 günlük karantina süresinin ardından 5 Mayıs tarihinde tam kadro olarak çalışmalara başlanılması planlanmaktadır. Ayrıca futbolcularımızın, personelimizin ve teknik heyetimizin 5 Mayıs tarihinde Kovid-19 testi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Altyapı futbolcularımız da günlük olarak takip edilmekte olup, bu süreci antrenörlerimizin hazırladığı program dahilinde evlerinde çalışarak geçirmektedir. Futbolcularımızın durumları sağlık ekibimiz tarafından sürekli olarak takip edilmekte olup, herhangi bir rahatsızlığı olan futbolcumuz bulunmamaktadır."

Açıklamada, futbolculardan Günay Güvenç, Alexandru Maxim, Kana Bıyık ve Souleymane Diarra'nın yurt dışında olduğu, Muhammet Demir, Kubilay Aktaş, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin ve Hasan Yurtseven'in kendi şehirlerinde, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik, Pawel Olkowski, Bartek Pawlowski, Aziz Tetteh, Papy Djilobodji, Patrick Twumasi, Larry Kayode, Mustafa Bozan, Alin Tosca, Kenan Özer, Güray Vural, Rahman Chibsah, Andre Sousa, Jefferson ve Junior Morais'in ise Gaziantep'te süreci geçirdiği belirtildi.

Kaynak: Hürriyet

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