Gaziantep FK'de 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
12.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:31
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar