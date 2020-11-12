Gaziantep FK'de 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gaziantep FK'de 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

12.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:31
Gaziantep FK'de 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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