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Gaziantep FK'dan neşeli antrenman

Gaziantep Futbol Kulübü, liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını sağlık tedbirleriyle birlikte sürdürüyor.

Gaziantep FK'dan neşeli antrenman
14.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:48

Gaziantep Futbol Kulübü, liglere verilen aranın ardından hazırlıklarını sağlık tedbirleriyle birlikte sürdürüyor.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunmasından dolayı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman iki grup halinde yapıldı. Her grup yaklaşık 1 saatlik özel program eşliğinde çalıştı. İlk grup 16.30'da antrenmana başlarken, ikinci grup ise 17.30'da start verdi. Yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Gaziantep ekibi, dutbolcuların özel istekleriyle oluşturulan şarkı listesi eşliğinde antrenmanı renkli bir şekilde gerçekleştirdi. 

Antrenmana Kana-Biyik, Maxim, Günay ve Diarra, karantinada bulunduklarından dolayı katılmadı.

Kaynak: DHA

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