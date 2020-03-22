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Gaziantep, Romanya, Futbol, Spor

Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın ülkesi Romanya'ya gitmesi ile ilgili kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

22.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:18
Gaziantep FK'dan Marius Sumudica açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın ülkesi Romanya'ya gitmesi ile ilgili kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Aldığımız kararlarda yanımızda olduğunu söyledi"

Mahsum Altunkaya açıklamasında Süper Lig'in erteleme kararının ardından futbolcuların şehri terk etmemesi için karar aldıklarını ve Sumudica'nın da kendilerini desteklediğini vurgulayarak, "Süper Lig'in ertelenme kararından sonra Teknik Direktörümüz Marius Sumudica ile 18 Mart 2020 Çarşamba günü tesislerimizde bir görüşme gerçekleştirerek, bu süreci ne şekilde atlatabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Burada en önemli düşüncemiz, bu erteleme sürecinde futbolcularımıza verilecek olan izole süresinin bir izin olarak görülmesinin önüne geçmek ve en sağlıklı şekilde atlatabilmelerini sağlamak olmuştur. Teknik Direktörümüz Sumudica da bu konuda alacağımız kararlar üzerinde yönetim kurulumuzun yanında yer aldığını şahsıma iletmiştir. Sonrasında da Sumudica, futbolcularımızla bir toplantı düzenleyeceğini ve bu toplantıda yurt dışına çıkacak isimlerin sözleşmelerinin feshine kadar gidilerek olayın ciddiyetini hatırlatacağını belirtmiştir. Yönetim kurulumuz bu izole süresi içerisinde insan sağlığını ön planda tutarak gerekli adımları atmaya devam etmektedir. Futbolcularımızın evlerinde spor yapmalarını sağlamak ve performans düşüklüğünün önüne geçilmesi adına da Yönetim Kurulumuz olarak tesislerimizde bulunan fitness malzemelerini dahi talep eden oyuncularımızın evine kadar gönderdiğimizin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

"Özel uçakla Romanya'ya gittiğini şaşkınlıkla öğrendik"

Altunkaya, yaptıkları toplantıdan bir gün sonra Sumudica'nın şehri terk ettiğini şaşkınlık içerisinde öğrendiklerini açıklayarak, "Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 20 Mart Cuma günü gece geç saatlerde Marius Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayarak ülkeleri Romanya'ya gittiklerini büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendik. Yönetim Kurulumuz her zaman insan sağlığını ön planda tutarak, önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir araya gelecek olup kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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