Gaziantep FK'da yasadışı bahis iddiası
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Gaziantep FK'da yasadışı bahis iddiası

Gaziantep FK'da yasadışı bahis iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dün akşam yayınlanan özel bir televizyon programında, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün 3 futbolcusunun Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında bahis oynadıkları iddia edildi.

Dün akşam yayınlanan özel bir televizyon programında, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün 3 futbolcusunun Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında bahis oynadıkları iddia edildi. Programa telefon bağlantısı ile katılan futbolcular, iddiaları reddetti.

Dün gece saatlerinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Gaziantep FK oyuncuları Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıklıoğlu'nun Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Gaziantep FK- Kasımpaşa maçında yasadışı olduğu belirlenen bir bahis sitesinden bahis oynadıkları iddia edildi. Konuyla ilgili programa telefon bağlantısı ile katılan oyuncular iddiaları reddetti. Kulüp cephesinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Erzurumspor maçı sonrası açıklama yapacaklarını ifade etti.

Erzurumspor maçı kadrosundan çıkarıldılar

Öte yandan, yasa dışı bahis iddialarına adları karışan Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başakcıklıoğlu, Gaziantep FK'nın Süper Ligin 37. haftasında evinde oynayacağı BB Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'da yasadışı bahis iddiası
Gaziantep FK'da yasadışı bahis iddiası
Gaziantep FK'da yasadışı bahis iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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