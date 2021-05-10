Gaziantep FK'da üç pozitif vaka
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Gaziantep FK'da üç pozitif vaka

Gaziantep FK'da üç pozitif vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK'da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Gaziantep FK'da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde iki futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Gaziantep FK'da futbolcu, teknik kadro ve personellere Çaykur Rizespor maçı öncesi korona virüs testi yapıldı. Testlerde iki futbolcu ile bir personelin sonucu pozitif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza, Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde iki futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza ve personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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