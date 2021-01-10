Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı
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Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı

10.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:17
Gaziantep FK'da Sumudica ile yollar ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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