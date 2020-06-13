Gaziantep FK'da son korona virüs testleri negatif Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde takıma, teknik kadroya ve personellere yapılan son korona virüs testinde de tüm sonuçlar negatif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde takıma, teknik kadroya ve personellere yapılan son korona virüs testinde de tüm sonuçlar negatif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize geçtiğimiz gün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.