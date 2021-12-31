Gaziantep FK'da Mirza Cihan ve Mustafa Bozan beğeni topladı

GAZİANTEP (DHA) - Mirza Cihan ağları sarstı

Mustafa Bozan son 16 turuna taşıdı

- Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Gaziantep Fk'nın Bursaspor'u penaltılar sonucunda mağlup ederek son 16 turuna yükseldiği maçta ev sahibi ekibin genç oyuncuları Mirza Cihan ve Mustafa Bozan, teknik direktör Erol Bulut'tan tam not aldı.

Gaziantep temsilcisinde teknik direktör Erol Bulut'un bir diğer dikkatini çeken isim ise kaleci Mustafa Burak Bozan oldu. 21 yaşındaki file bekçisi, maç içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, penaltı atışlarında yaptığı kurtarışla da takımını son 16 turuna taşıyan isimlerin başında geldi. Gaziantep FK altyapısından yetişen bir diğer isim olan Mustafa Bozan, teknik direktör Bulut'tan tam not almayı başardı ve gelecek için umut verdi.