Gaziantep FK'da Maxim sakatlandı
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Gaziantep FK'da Maxim sakatlandı

Gaziantep FK'da Maxim sakatlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Alexandru Maxim'in Dynamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında ayak parmağı kırıldı.

Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Alexandru Maxim'in Dynamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında ayak parmağı kırıldı. 

Kırmızı siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımızın başarılı futbolcularından Alexandru Maxim, geçtiğimiz gün oynanan Dynamo Kiev karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiştir.  Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiş olup tahmini iki hafta forma giyemeyecektir.  Alexnadru Maxim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

  


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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