Gaziantep FK'da koronavirüs test sonuçları açıklandı! Bir personel pozitif...
Gaziantep Futbol Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı ve bir personelde pozitif sonuç çıktığını paylaştı.
29.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:56
Gaziantep Futbol Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı ve bir personelde pozitif sonuç çıktığını paylaştı.
İşte o açıklama;
"28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.
Saygılarımızla"
Kaynak: Hürriyet