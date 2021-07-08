SPOR Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor
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SPOR Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Süper Lig ekibi Gaziantep FK, günü tek idmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Süper Lig ekibi Gaziantep FK, günü tek idmanla tamamladı.

Bolu Karaçayır Tesisleri'nde saat 17.00'de teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dayanıklılık ve güç idmanıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla son buldu.

SPOR Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor
SPOR Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor
SPOR Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor
SPOR Gaziantep FK'da hazırlıklar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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