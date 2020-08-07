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Gaziantep FK'da farkı Alexandru Maxim yarattı! 15 maç 7 gol...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arasında orta sahayı güçlendirmek için Maxim'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep FK'da farkı Alexandru Maxim yarattı! 15 maç 7 gol...
07.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:09

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arasında orta sahayı güçlendirmek için Maxim'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep'e geldiği ilk hafta formayı sırtına geçiren Rumen oyuncu, hemen hemen her maçta takımın ileri uçta etkili ataklar geliştirmesine öncülük etti.

Sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkıp bin 293 dakika sahada kalan Maxim, skor anlamında da takımına katkılar sağladı.

15 maça 7 gol sığdıran Maxim, pandemi sonrasında da takımının yenilmezlik serisi elde etmesinde etkili oldu.

Pandemiden sonra kendini buldu

Maxim'in gol attığı maçlarda Gaziantep ekibi sahadan puansız ayrılmazken, tecrübeli oyuncu attığı gollerin 5'ini pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından kaydetti. Rumen oyuncu, salgın öncesindeki 2 golünü ise Sivasspor'a attı.

- Transfer görüşmeleri sürüyor

Gaziantep ekibi, yeni sezonda da Maxim'i kadrosunda tutmak istiyor.

Mainz 05 ile görüşmelerini devam ettiren Gaziantep FK yönetimi, bu ay başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar Maxim'in durumunu çözmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Marius Sumudica da daha önceki açıklamalarında "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. Transferden önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum." diyerek Maxim'den övgüyle bahsetmişti.

Kaynak: Hürriyet

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