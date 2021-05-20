Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
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Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörlüğe Erol Bulut'u getirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörlüğe Erol Bulut'u getirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir görüşme halinde olduğu Erol Bulut ile her konuda anlaşma sağladı. Bulut ve Gaziantep ekibi arasında yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerin ardından taraflar her konuda anlaşarak üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Gaziantep ekibi anlaşmayı duyurdu

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı. 46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile sezon ortasında yollarını ayırmıştı

Gaziantep FK ile üç yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut, ligin 32. haftasında 1-1 sona eren Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. Sarı-Lacivertlilerin başında 34 maça çıkan Erol Bulut, bu maçlar 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı. Daha önceki sezonlar ise Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor çalıştırmıştı. - GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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