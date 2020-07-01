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Gaziantep FK'da Denizlispor maçı öncesi testler negatif

Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere yapılan son korona virüs testleri negatif sonuçlandı.

Gaziantep FK'da Denizlispor maçı öncesi testler negatif
01.07.2020 18:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:15

Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolculara, teknik kadroya ve personellere yapılan son korona virüs testleri negatif sonuçlandı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular, teknik kadro ve personeller, cuma günü deplasmanda oynanacak Denizlispor maçı öncesi korona virüs testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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