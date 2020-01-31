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Gaziantep FK'da Demir Grup Sivasspor mesaisi

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

31.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:20
Gaziantep FK'da Demir Grup Sivasspor mesaisi

Kulübü, Süper Ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve çift kale maç yapılan antrenman, kar yağışı nedeniyle yarıda bırakıldı.

Antrenmanı bir grup taraftar da izleyerek takıma moral verdi.

Kaynak: AA
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