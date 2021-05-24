Gaziantep FK'da Büyükekşi görevi Akınal'a devredecek

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı olan ve sezon sonu görevi bırakacağını açıklayan Mehmet Büyükekşi, görevini Cevdet Akınal'a devredecek.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı olan ve sezon sonu görevi bırakacağını açıklayan Mehmet Büyükekşi, görevini Cevdet Akınal'a devredecek.

Gaziantep'e 25 Mayıs Salı günü yapılacak olan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini Cevdet Akınal'a devredecek. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş'nin bağlı olduğu Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin genel kurul toplantısı ise pandemi yasakları nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Başkan Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'deki görev değişikliği öncesi yaptığı açıklamada ise, 2 yıllık görev süresinde hem kulübün hem de şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti. Büyükekşi, görevi alan ve alacak yönetimlere de bundan sonraki süreçte de destek sözü vererek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün ve şehrimizin menfaatine olan her konuda özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulumuza canı gönülden başarılar diliyor ve her zaman yanlarında olacağımı ifade ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı