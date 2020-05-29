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Gaziantep FK'da bir personelin korona testi pozitif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolculara, teknik heyete ve tüm kulüp çalışanlarına yapılan ikinci korona virüs testinde bir personelin Covid-19 sonuçları pozitif çıktı.

Gaziantep FK'da bir personelin korona testi pozitif çıktı
29.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:20

Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolculara, teknik heyete ve tüm kulüp çalışanlarına yapılan ikinci korona virüs testinde bir personelin Covid-19 sonuçları pozitif çıktı. Sonucun pozitif çıkmasının ardından antrenmanlar iptal edildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular, teknik heyet ve tüm kulüp çalışanları ikinci kez korona virüs testinden geçti. Yapılan ikinci testler sonucu bir kulüp çalışanın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Gaziantep ekibinde yapılan tüm testlerin sonucunun gün içinde açıklanmaya devam edeceği de vurgulanarak antrenmanların iptal edildiği aktarıldı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "28 Mayıs 2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 korona virüs testi yapılmıştır. Yapılan tetkiklerin ardından sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sonucun pozitif çıkmasının ardından takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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