Gaziantep FK'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

22.10.2019 19:44
Gaziantep FK'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla devam ederken yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep FK, 26 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA
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