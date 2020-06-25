Gaziantep FK'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor! Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanı kulüp yöneticileri Gürkan Tural ve Yusuf Demsoy'un yanı sıra kulübün genel müdürü Faruk Yıldırım, sportif direktör Fatih İbradı ve idari menajer Okan Eroğlu da izledi.

Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek

Kaynak: Hürriyet