Gaziantep FK'da 7 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Gaziantep FK, yarın karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesinde gerçekleştirilen PCR testlerinde 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin sonucunun pozitif olduğunu açıklandı.

Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep Futbol Kulübü'nde 7 futbolcunun korona virüs test sonucu pozitif çıktı. 1 antrenör ve 1 personelin de test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Gaziantep ekibinde ayrıca geçtiğimiz hafta pozitif çıkan 5 futbolcudan 3'ünün testlerinin de negatife döndüğü duyuruldu.

POZİTİF VAKA 11'E YÜKSELDİ

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pozitif vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklayarak, "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir" denildi.

(Ahmet Demir-İHA)

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