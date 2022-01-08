Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor
Gaziantep Futbol Kulübü'nde Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep Futbol Kulübü'nde Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profosyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor Haberleri
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