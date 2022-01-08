Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Gaziantep FK'da 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep Futbol Kulübü'nde Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan Covid-19 testlerinin sonucunda 5 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Profosyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız."


Koronavirüs dalgası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!

Koronavirüs dalgası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!

 Beşiktaş'ta durum çok kötü! İki futbolcunun daha testi pozitif

Beşiktaş'ta durum çok kötü! İki futbolcunun daha testi pozitif

 Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title