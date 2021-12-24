Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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