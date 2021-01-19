Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

19.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:31
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Karlı havada gerçekleştirilen idman sonrasında futbolcular, kar tapu savaşı yapıp keyifli vakit geçirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hava yoluyla bugün Trabzon'a, daha sonra da maçın oynanacağı Rize'ye karayoluyla hareket edecek. Gaziantep kafilesi, Rize'de kampa girip maç saatini bekleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Gülben Ergen Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 13:31:38. #1.15#
title