Haberler » Spor » Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

11.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:50
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Geçen hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplandı.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanda dayanıklılık koşuları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler