Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Geçen hafta oynanan Beşiktaş maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-siyahlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde toplandı.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanda dayanıklılık koşuları da gerçekleştirildi.