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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 18 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Gaziantep Fk'de sakatlıkları devam eden Sagal, Jefferson, Borven ve Recep Niyaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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