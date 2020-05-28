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Gaziantep FK çalışmalarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, 12 Haziran'da başlayacak olan lige hazır olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gaziantep FK çalışmalarını sürdürüyor
28.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:37

Gaziantep Futbol Kulübü, 12 Haziran'da başlayacak olan lige hazır olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12 Haziran'da kesin olarak başlayacağının açıklanmasının ardından sıcak havaya rağmen çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenmanlarını aksatmayan Gaziantep ekibi, iki grup halinde salonda güç ve kuvvet çalışmaları yaptı. Kırmızı-siyahlıların antrenmanı, sahada bire bir dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Gaziantep FK, çalışmalarına 29 Mayıs Cuma günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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