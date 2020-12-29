Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar