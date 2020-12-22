Gaziantep FK, bu sezon İstanbul takımlarından 10 puan aldı
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Gaziantep FK, bu sezon İstanbul takımlarından 10 puan aldı

22.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:03
Gaziantep FK, bu sezon İstanbul takımlarından 10 puan aldı

Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezon İstanbul takımlarına karşı iyi bir performans ortaya koyarak, 5 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı.

Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezon İstanbul takımlarına karşı iyi bir performans ortaya koyarak, 5 maçta 10 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde 2. sezonunu yaşayan ve son 11 maçta yenilmeyen Gaziantep FK, İstanbul ekiplerine karşı gösterdiği başarıyla da dikkati çekiyor.

Ligin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olan ve bu karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, 2. haftada İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Gaziantep temsilcisi, bu maçın ardından İstanbul ekipleriyle oynadığı 3 maçı da kazandı.

Ligin 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1, 12. haftada konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Güneydoğu ekibi, geçen hafta ise sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Böylelikle geride kalan haftalarda İstanbul ekipleriyle yaptığı 5 maçtan 3 galibiyet, 1 de beraberlik çıkaran Gaziantep FK, 10 puan aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 14. haftasında ise bir başka İstanbul takımı olan Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda mücadele edecek.

Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda rakip kalelere 11 gol attı, kalesinde ise 8 gol gördü.

Mehmet Büyükekşi: "Güzel bir istikrar yakaladık"

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını ifade etti.

Kasımpaşa mücadelesine de aynı gözle baktıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe galibiyeti elbette çok önemli. Ama şimdi yeni bir haftaya girdik. Geçen haftaki keyfi, mutluluğu bir kenara bıraktık. Şu an tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçına yönelik. Güzel bir istikrar yakaladık. Bunu Kasımpaşa maçında da sürdürmek istiyoruz. Tüm futbolcularımız olayın ciddiyetinin farkında ve onlar da bizimle aynı düşüncelere sahipler. Kasımpaşa takımı da bizden sonra evinde en uzun süredir yenilmeyen takım unvanına sahip. Her rakibe olduğu gibi onlara da saygı duyuyoruz ancak bu maçı da kazanabilmek adına her şeyimizi vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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