Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenilgi yaşadı.

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk defa yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu yaşayan Gaziantep ekibi ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 35 puan topladı.

İç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çeken kırmızı-siyahlılar, Adana Demirspor maçından önceki 11 maçı kaybetmemişti.

Söz konusu maçtan 3-0 yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle seyircisi önünde ilk kez mağlup oldu.

İlk defa evinde 3 gol yedi

Ligde iç sahada en çok gol atan takım olmayı başaran kırmızı-siyahlı ekip, Adana Demirspor maçında ilk defa iç sahada kalesinde 3 gol yedi.

Sahasında oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'a gol atamayan Gaziantep FK, rakip fileleri 26 kez havalandırmıştı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title