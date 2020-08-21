Gaziantep FK, Brezilyalı golcü Andre'yi kadrosuna kattı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza'yı kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet oyuncusu Andre Felipe Ribeiro de Souza'yı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Andre ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Brezilya'nın Gremio takımında görev alan ve kariyerinde Santos, Dynamo Kiev, Bordeaux, Sporting Lizbon gibi önemli kulüplerde oynayan Andre, Brezilya Milli Takımı forması da giydi.

Kaynak: AA