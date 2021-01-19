Gaziantep FK, Bilal Başacıkoğlu'nu transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Trabzonspor forması giyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Bilal, kulüp tesislerinde başkan vekili Cevdet Akınal ile bir araya gelerek kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bilal Başacıkoğlu'nun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen Bilal Başacıkoğlu, armamızın başarısı için ter dökecek. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar