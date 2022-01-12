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Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayacak.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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