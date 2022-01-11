Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.